台中市警局一分局西區派出所上周三（13日）傍晚6時許，一位婦人手持黑色包包，慌慌張張地衝進派出所，婦人報案指稱，她在中美街逛市場時候踢到包包，裡面有好多重要的證件跟現金，失主現在一定很緊張，拜託警方幫幫忙。警員張淳鈞先行安撫婦人情緒，便著手調查包包的主人，最終順利物歸原主。

據了解，年約8旬的林姓婦人當天在中美街市場逛街時，無意間踢到一個地上的黑色包包，婦人檢查包包後，發現裡面有許多重要物品，深知失主肯定相當著急，立刻將手提包送到派出所。

警員張淳鈞先安撫婦人焦急的情緒並告訴婦人，警方一定會盡力找到失主，隨即調查該黑色包包，所幸裡面有證件，可供警方查證失主身分，警員張淳鈞立即聯繫到到楊姓女失主，楊女得知包包被尋獲後，隨即趕赴派出所領取，並透過警方致電給林姓婦人，表達萬分感謝之意。

楊女表示，包包內的證件及現金，對她來說極為重要，遺失後非常焦急，幸好林婦拾金不昧，將包包送到派出所，讓她能順利找回重要物品，十分感激林婦的善心與正直，頻頻稱讚她是社會的好榜樣，警方也向林婦致意感謝她的善行。

第一警分局提醒，民眾外出時應隨時注意自身貴重物品有無遺落；另民眾見到他人遺失物品時，應主動協助歸還、送到派出所或撥打110報案專線由警方協助，警民合作將使社會更加溫暖與和諧。