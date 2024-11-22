台灣近期發生不少大客車交通事故。然而，日前一名女外送員指控遭公車「惡意逼車」，她當時騎車行經北市文山區羅斯福路六段時，突然一輛公車逼近並加速超車，最後急切進公車站載客，女子上前理論，駕駛僅揮手表歉意便沒再回應，女子氣得將行車紀錄器畫面PO網。

一名女外送員昨（21）日在臉書社團「爆料公社」PO出多段行車紀錄器畫面，事發時間為17日晚間6點左右，她當時靠右騎車行駛在台北市文山區羅斯福路六段，未料一輛新店客運的公車突然從左側逼近，並加速超車，接著急切進公車站，讓該名女騎士嚇壞，上前質問駕駛「你是沒看到我是不是？」司機則揮手表歉意，便沒再回應。

原PO表示，「惡意逼車，這已經不是第一次了，因為上次還沒裝行車紀錄器，問司機沒聽到我講話嗎？司機根本不太想理」。

影片引發熱議，不少網友深感共鳴，紛紛留言「公車都是這種開法」、「新店客運不用意外啊」、「公車司機10個有9個都是這樣開車，不然最近怎麼常常撞死人」、「這種斜切又貼那麼近真他媽的垃圾開法，過人家車頭再切車是會怎樣？」、「靠站需要加速貼著超車嗎？大車有風切，隨時會捲進車底」。

不過，也有人緩頰表示「看不出來哪裡有『惡意』」、「不覺得他有要惡意逼車，只是他車比較大台又要靠站，機車速度慢，真的等過了機車再靠右，已過站，然後剛好又遇到你神經緊繃的」。