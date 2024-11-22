據美國之音報導，為回應中國在南海越來越咄咄逼人的勢態，一位美國駐菲律賓大使館官員11月21日表示，美國軍方正在透過一個特遣隊支持菲律賓在南海的行動，但沒有詳細說明該特遣隊將提供何種支援。馬尼拉表示，這項行動涉及情報、監視和偵察。此外，美國透過外國軍事融資向菲律賓海軍提供無人水面艦艇，捍衛菲律賓在專屬經濟區內的權利和主權。

路透報導稱，這個特遣隊以菲律賓對有爭議的第二托馬斯淺灘（Second Thomas Shoal）（中國稱仁愛礁）的稱謂「阿雲金」（Ayungin）命名，最早是由美國國防部長奧斯汀本周在訪問菲律賓期間提到的。

「『阿雲金特遣隊』（Task Force-Ayungin）將使美軍能夠支持菲律賓武裝部隊在南海的活動，從而增強美菲聯盟的協調和互操作能力，」美國駐馬尼拉大使館發言人甘戈帕德亞（Kanishka Gangopadhyay）說，這項計畫與美國和菲律賓軍隊之間的多條合作路線一致。

菲律賓和美國之間的國防關係過去幾年迅速強化，這讓北京感到沮喪，因為北京在南海有巨大的存在和廣泛的主權聲索，並將美國視為一個干涉的大國。

美國稱，確保亞洲爭議最激烈的海域的和平與航行自由符合其合法利益。每年有超過三兆美元的貨物通過南中國海這條重要的貿易航線。

美國印太司令部和中國駐馬尼拉大使館沒有立即回應對該特遣隊的置評請求。

菲律賓國家安全顧問愛德華多·阿諾（Eduardo Ano）表示，菲律賓在南海的活動，包括對仁愛礁上的駐軍提供補給的任務，仍然是「純粹的菲律賓行動」，「他們正在為我們提供支持，例如ISR（情報、監視、偵察）、海域意識，但就實際直接參與而言，這純粹是菲律賓的行動。」

菲律賓駐美國大使先前曾表示，菲律賓尚未要求華盛頓支持為其駐軍提供補給，美國僅提供「可視化」協助。

北京和馬尼拉在南海的對抗近期頻繁發生，菲律賓向在仁愛礁坐灘的「馬德雷山號」（BRP Sierra Madre）上的駐軍執行補給任務，讓中國感到惱火。

菲律賓自1999年起將美軍二戰期間建造，後移交菲律賓海軍的登陸艦「馬德雷山號」擱淺在仁愛礁，藉此宣示主權。中國近年派遣大量海軍船艦、海警船、海上民兵船包圍這處淺灘，去年起多次與菲律賓補給船爆發衝突，也令美國等許多國家感到憂慮，仁愛礁已成為南海「最危險的衝突點」。

隨著那裡的緊張局勢不斷加劇，中國海警被指控撞擊菲律賓船隻和使用水砲，導致菲律賓人員受傷。今年6月17日雙方發生了最嚴重的衝突。當時，菲律賓海軍人員在執行補給任務時，遭到中國海警船阻攔，中方人員衝撞並強登菲律賓海軍充氣船，奪走菲方槍支並破壞設備，數名菲律賓海軍人員受傷，其中一人斷指。

中國堅稱菲律賓侵犯了中國領土，並聲稱對該礁擁有無可爭議的主權。仁愛礁距離中國大陸1300公里，距離菲律賓海岸約200公里。

另據美國國防部網站消息，美國國防部長奧斯汀和菲律賓國防部長特奧多羅(Gilberto Teodoro)19日在巴拉望島參觀了菲律賓武裝部隊西部司令部。該司令部負責南海的防衛事務。奧斯汀觀看了T-12無人水面艦艇的演示，這是菲律賓海軍使用的關鍵能力，在其位於南海的專屬經濟區內作業。

這些無人艦是美國透過外國軍事融資向菲律賓海軍提供的幾個無人平台之一，旨在加強菲律賓軍隊的情報、監視和偵察以及海域意識能力。

「我們期待看到更多這樣的平台從我在7月訪問菲律賓期間宣布的五億美元外國軍事融資中交付，」奧斯汀在訪問巴拉望島期間舉行的記者會上說。「這將有助於確保菲律賓擁有所需的能力，捍衛在專屬經濟區內的權利和主權。」

香港《南華早報》21日引述分析人士報導，華盛頓向馬尼拉提供先進的無人艇將成為菲律賓海軍的「力量倍增器」，使美國能夠加強其盟友在南海的監視和運作能力，同時避免可能造成北京領土挑戰升級的直接挑釁。