奇鼎科技成立於2003年，資本額3.49億元，奇鼎深耕於半導體及光電產業，致力於半導體精密製程環境控制設備的研發、設計與製造以及提供ESG節能工程服務，提供高精密製程環境控制設備給國內外各大廠，大幅提升其製程良率和效率，產品包含製程精密溫濕度控制機組(TCU)、曝光機鏡組霧化防護機組(TAU)、濕式製程AMC去除設備(WACU)與節能工程服務，並擁有堅強的專利布局，已累積120件以上國內外專利，亦取得多項認證。

奇鼎科技表示，公司為高階半導體精密溫控設備商，深耕高精密製程微環境研發及無塵室工程已逾20年，精密製程溫度控制可達±0.001℃，又能去除99%以上的氣態分子汙染物(AMC)，以高精度製程環境控制及全方位解決方案而廣受客戶青睞，此外，在節能服務工程方面，整合並改善各大半導體廠廠務運作，至今已累積替客戶節省電費超過16億台幣，也為環境提供超過872座大安森林公園的全年碳吸收量，為客戶做到ESG環境永續發展。

奇鼎2023年度合併營收為9億3174萬9000元，稅後純益為2742萬7000元，每股盈餘為0.89元；2024年上半年合併營收為9億8525萬4000元，稅後純益為6716萬3000元，每股盈餘為2.14元，累計前10月合併營收為16.01億元，年增194.38%。

展望未來，奇鼎表示，2025年來自景氣全面復甦、新興應用帶動設備需求回溫、新客戶及新訂單的成長力道更為強勁，中長期先進製程、自主供應鏈趨勢亦為重要動能，公司長期成長趨勢明確，公司秉持追求「為全世界最精密製程提供最佳的製程環境，並協助企業及國家達成碳平衡」標的，主動掌握客戶需求，快速提供最佳解決方案，專注創新研發，追求公司利益及客戶滿意度達成雙贏。