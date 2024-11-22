四川盆地通南巴探明千億立方米大氣田。（大陸央視）

新華社22日報導，大陸中國石化新聞辦21日透露，「深地工程•川渝天然氣基地」獲得重要突破，中國石化通南巴氣田新增551.59億立方米天然氣探明地質儲量順利通過大陸自然資源部審定。至此，該氣田累計提交天然氣探明地質儲量達到1066億立方米，成為四川盆地又一個千億立方米大氣田。

據指出，通南巴氣田位於四川省巴中市，屬於川北地區，主要目的層為陸相須家河組緻密砂岩，埋深3500米至5500米，構造複雜、儲層薄、岩性緻密，為典型的深層—超深層緻密砂岩氣藏，勘探開發難度大。

中國石化勘探分公司副總地質師王威表示，此次通南巴氣田探明地質儲量的增加進一步證明了川北須家河組的勘探潛力，下一步將繼續加強勘探開發一體化評價與部署，持續擴大通南巴氣田規模，打造規模增儲新陣地。

截至目前，中國石化在四川盆地探明天然氣地質儲量近3兆立方米，年產達260億立方米，累計生產天然氣超2000億立方米。