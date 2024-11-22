國人常利用保險進行投資理財規劃，時有民眾於保險契約存續期間變更要保人。財政部南區國稅局表示，變更要保人形同原要保人將保單價值準備金無償移轉予他人，屬遺產及贈與稅法第4條規定之贈與行為，應申報贈與稅。再者，原要保人若於變更要保人後死亡，尚須注意是否符合死亡前2年內贈與應併入遺產課稅的規定。

依保險法規定，要保人在保險契約生效後，享有隨時終止契約並取得解約金的權利，對保險標的具有保險利益，一旦變更要保人為他人時，即為移轉保險法上財產權益予他人，贈與行為即成立，應按截至要保人變更日之保單價值準備金，計算贈與價額。

倘原要保人於變更要保人後2年內死亡，且變更後之要保人為被繼承人之配偶及依民法第1138條、第1140條所定各順序繼承人與其配偶，則該贈與之保單應依遺產及贈與稅法第15條規定，將繼承日之保單價值準備金併入遺產總額課徵遺產稅。

舉例說明，甲君以本人為要保人，其兒子乙君為被保險人向保險公司購買5張保單，嗣於112年1月將該等保單之要保人變更為乙君，截至變更日之保單價值準備金合計600萬元，此時甲君應辦理贈與稅申報。

之後甲君於113年5月過世，其死亡前2年內贈與兒子的保單，應依遺產及贈與稅法第15條規定，以計算截至繼承日止之保單價值準備金700萬元，計入甲君的遺產總額報繳遺產稅。

國稅局特別提醒，保單變更要保人，應留意遺產及贈與稅法相關規定，以免遭補稅及處罰。