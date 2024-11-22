近期財經網紅樂活大叔在粉絲專頁掀起0050與0056孰優的話題，2檔都是人氣很高的台股ETF，向來受投資人歡迎。不過，近期另一檔追蹤「台灣50指數」的006208人氣急遽竄升，10月定期定額戶數暴增1.5萬戶，勇奪台股ETF第一。

據證交所統計，10月ETF定期定額交易戶數增加第一名為006208月增15105戶、其次0050月增4092戶。00713月增3285戶排名第3，同時也是高股息ETF第一，首度突破10萬戶。

法人表示，今年來高股息ETF報酬率普遍不如市值型ETF，不過，個別高股息ETF報酬率落差也很大，今年來報酬較佳的00915約賺25%、00713績效17%，00919也有14%，吸引定期定額存股族持續湧入。

向來高人氣的00929、00878，由於今年績效相對落後，分別約2.4%、10.9%，上月定期定額人數月減3742戶、2818戶。（文章未完…全文見此）

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