23日上午有團體在青島東路舉辦「人權市集」活動，警方為維護活動秩序及交通安全，規劃相關疏導管制作業，呼籲往來用路人注意或改道行駛。

相關集會地點管制情形，包括11月23日清晨6時起，鎮江街（忠孝東路【不含】至青島東路【不含】）西側1線車道，管制車輛通行；同（23）日7時起，青島東路（中山南路【不含】至鎮江街【不含】）東、西向全線車道，管制車輛通行（視交通狀況提早或延後管制）。

本次集會活動期間，行經相關管制區域內各路線公車，由台北市公共運輸處協調公車業者配合改道行駛，民眾如欲查詢公車改道路線，請電洽運輸處02-27274168（查詢網站http：／／www.pto.gov.taipei／），或電洽各站牌公車調度站查詢相關資訊。

中正第一分局為維護活動交通秩序與安全，將彈性管制集會現場周邊路段，並視現場狀況及人數擴大周邊交通管制範圍，本次集會活動管制措施，警廣將插播路況報導，籲請駕駛人隨時收聽路況報導，避開交通管制路段，提前改道行駛，以免增加管制區域周邊道路車流延滯，耽誤行車時間，並請遵守員警、義交指揮疏導，減速慢行，共同維護交通順暢與安全。