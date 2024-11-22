勞動力發展署北分署公務員輕生案持續延燒，涉及霸凌的分署長謝宜容遭免職，但勞動部調查報告遭質疑是在護航，怒火延燒到賴清德總統、閣揆卓榮泰都道歉。許多人把此案與14年前的「洪仲丘案」對比，對此，洪仲丘姐姐、前立委洪慈庸也出聲了，表示此時最難過必定是失去一個年輕生命的家庭，不是任何一個流淚的官員；沒人能接受勞動部如此官僚，「人民的憤怒不是沒有來由，而是一切的荒誕」。

勞動部公務員疑因長官職場霸凌輕生，民怨延燒。台灣民意基金會董事長游盈隆日前指出，往生者名字被刻意隱匿，當年洪仲丘事件發生時，並沒有所謂個資問題，是否對不起往生者？也有媒體人認為，14年前我們還知道霸凌受害者的名字叫洪仲丘，如今只知勞動部霸凌案受害者「姓吳」...不知全名。

洪仲丘的姐姐、前立委洪慈庸昨在臉書發文，指勞發署北分署員工輕生案件的悲劇，揭露了長期以來分署內部職場霸凌的慘況，作為保障勞工權益的最高機關，勞動部卻失去了守護職場環境的能力，沒有人能接受，更沒有人能理解勞動部的處理是如此官僚。

洪慈庸說，無論是行政調查還是司法追究，必須以最嚴格的標準進行，為受害者伸張正義，也要回應社會對於更好的職場環境的期待。因為不僅是分署長謝宜容被指控的霸凌、濫用權力的行為，勞動部的處置與回應也荒腔走板，官官相護下所產生的調查報告，「目的良善」都極盡維護加害嫌疑人，她很納悶首長們有認真看過這份調查報告嗎？

「人民的憤怒不是沒有來由，而是一切的荒誕」，洪慈庸質疑，謝宜容的聲明否認自身行為與此悲劇有關，但大家無法接受的是，若真是工作壓力使受害者輕生，那麼分署長在其任內異常高的離職率、申訴無效的現象、無法改善的職場環境，難道沒有責任嗎？

洪慈庸也呼籲，勞動部必須理解，這個社會對勞動部的反撲與不滿，不是針對勞動部或一個特定官員，而是因為能理解職場的痛苦，進而希望成為這個家庭的後盾。作為職場環境的守護者，不讓權力變成壓迫的工具，應徹底調查真相，嚴懲失職者。