勞動部勞發署霸凌案延燒，連日來風波不斷，引起朝野議論。媒體人陳揮文在評論此案時，加上看到日前為了杯葛選罷法，綠黨團霸占主席台不讓開會的狀況，忍不住批藍營，今天如果是發生在馬英九總統時期，勞動部出此事，民進黨會放過馬嗎？「我是準備加入民進黨，我讓你在立法院多數都沒有用」。

陳揮文21日在《庶民大頭家》中談到，此案從政治層面上可看出「國民黨沒有狼性、民進黨沒有人性」，推測這件事情在卓榮泰鞠躬道歉、賴清德臉書PO文後就會結束；他並反問，今天如果是發生在馬英九總統時期，勞動部出此事，民進黨會放過馬嗎？反觀國民黨如何對待賴清德？

陳揮文並提到，日前為了杯葛選罷法，綠黨團霸占主席台不讓開會，「民進黨很得意，國民黨也拿他們沒辦法」，對此他更氣到脫口說出「我是準備加入民進黨，我讓你在立法院多數都沒有用」。他並諷刺地說，當然不能走前立委余天那個路，什麼都沒分到，要走好的路，要像立委沈伯洋那款。

針對勞動部發生此案，陳揮文語氣激動地批，「可是國民黨有去處理嗎？」「我以前也是很善良，跟民進黨學的，看綠營怎操作洪仲丘事件、太陽花，民進黨做一遍給你看，國民黨學不會？」、「年輕人都被騙走了」。

另外，陳揮文也推測，現在遇到這樣狀況，賴清德還有3年多總統任期，卓揆也道歉，下一個動作就是勞動部長何佩珊請辭獲准，然後就止血了。

而陳揮文昨晚才在節目中說出霸凌案下一個動作是何佩珊請辭獲准，今（22日）則是爆出行政院長卓榮泰已准辭的消息。

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