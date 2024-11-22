台北地檢署偵辦京華城容積率案，因涉案的前鼎越開發董事長朱亞虎、前台北市長柯文哲市長辦公室主任李文宗2人羈押期限將於11月28日屆滿，為了釐清威京集團行賄金流，趕在22日聲請延押期限向北院聲請延押李文宗，另朱因供認行賄部分事實，檢方擬轉為「汙點證人」，比照先前吳順民之例，向北院聲請具保停押。

法界認為，朱亞虎坦承曾傳訊息「7人210好了，感謝560」給李文宗的一部分行賄事實，但威京集團7名主管是以捐贈政治獻金方式，匯款至民眾黨政治獻金專戶，因專戶為選舉用途，而非柯個人私用，因此210萬元金流性質上究竟算不算是「賄款」？與京華城案是否構成對價關係？尚待檢廉調查釐清。

檢方懷疑，威京集團主席沈慶京為獲取京華城超過560％容積樓地板面積，指示朱亞虎由7名威京集團高階主管張志澄、陳俊源、童中白、洪秀鳳、陳秀桃、黃淑雯、劉芷安，每人各30萬元共計210萬元，匯入民眾黨政治獻金專戶，作為行賄柯文哲的「前金」。2020年3月朱亞虎確認京華城取得560％容積率後，曾傳訊給曾任柯文哲辦公室主任的李文宗表達感謝，並表示「7人210好了，感謝560」。

今年9月27日，北檢指揮廉政署兵分多路約談朱、李多人，28日凌晨訊後以朱、李2人涉犯違背職務行賄罪、收賄罪嫌疑重大，有勾串之虞，聲請羈押禁見朱、李2人獲准，之後朱雖一度抗告成功，高院發回更裁，但北院仍裁定朱羈押禁見，朱再抗告遭高院駁回確定。

朱、李2人羈押期限至11月28日，檢方聲請延押期限為今天，因此檢方趕在今天向法院提出。