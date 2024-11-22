勞動部勞動力發展署北基宜花金馬分署39歲吳姓員工輕生，北分署長謝宜容被控職場霸凌，此事引發熱議。民眾黨前立委陳琬惠透露，她過去在民團時跟勞發署有很多互動，認為該署官僚文化非常嚴重，她也強調，此事讓年輕上班族非常有感，輿論才會燒不停。

陳琬惠昨（21）日在政論節目《大新聞大爆卦》中指出，很多年輕上班族對此霸凌案都非常有感，她在辦公室聽到不少心聲，因職場上多少會遇到慣老闆的狀況，因此輿論才會一直燒。

陳琬惠進一步說道，她過去在民團時跟勞發署有很多互動，發現該署官僚文化非常嚴重，勝過其他部會非常多，其中從何佩珊的回應中也觀察到，何擔任部長後，對於勞發署這種長期地方抓很深、各地都有分署的機關「掌握度很低」。

對於何佩珊對霸凌案的態度丕變，陳琬惠說除了擋不住外界排山倒海的輿論外，民進黨立委黃捷等人紛紛發聲痛批也是關鍵。

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