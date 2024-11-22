據美國之音報導，中國和巴西關係發展之際，美中兩國繼續爭奪在南美--特別是巴西--的經濟和政治影響力。美國在該地區的貿易額約為1兆美元。拜登政府利用軟實力，將美國的氣候融資增加到每年110億美元，並向亞馬遜基金捐贈了5000萬美元。然而，美國與該地區的貿易並不完全穩定，2023年對巴西的出口下降了26％。

即使是美國透過美元在世界貿易中的主導地位在拉丁美洲產生的巨大影響力，也受到了中國在智利和巴西建立雙邊貨幣銀行的挑戰，允許雙邊貿易使用人民幣而不是美元。同時，巴西總統盧拉借G20二十國集團呼籲改革布雷頓森林體系中的其他關鍵機構，如國際貨幣基金組織和世界銀行。

中國國家主席習近平本周在里約熱內盧出席了G20二十國集團峰會後，隨即對巴西展開國事訪問，尋求進一步發展與巴西的經濟和政治關係。這次訪問以習近平在騎兵團的護送下抵達巴西總統府開始。當地時間20日上午，習近平與盧拉總統進行了私人會談，下午，兩國簽署了37項貿易和外交協議。

在中國與巴西建交50週年之際，這兩個大國之間的貿易額正以驚人的速度成長。中國是巴西最大的出口市場，巴西則是中國商品和投資策略極為重要的市場。自2017年以來，兩國間的貿易一直穩定成長。2023年，兩國的貿易成長9.9％，貿易額達1600億美元。

協議雖多，短期內難有實際效果

不過，習近平主席和盧拉總統在巴西利亞簽署的協議幾乎沒有什麼實質內容。他們似乎更注重意向，習近平表示，兩國團結一致謀求發展，堅定捍衛真正的多邊主義。

報導引述經濟學家、中巴貿易關係專家利維奧‧裡貝羅(Livio Ribeiro)認為，協定內容並不具體。他說：「簽署37項協議意義重大。短期內可能不會產生實際效果。大多數協議都非常廣泛且不具體。不過，這些聯繫正在建立起來。它們正在變得越來越緊密。我認為這是重點。」

盧拉宣布，在習近平國事訪問期間與中國達成的夥伴關係「超出預期，將為兩國關係進入新的階段鋪平道路」。習近平和盧拉在國事訪問期間簽署的協議涉及打開農業貿易壁壘、教育交流、技術合作、貿易和投資、基礎設施、工業能源和採礦等。

政治學家和國際關係專家毛里西奧·桑托羅(Mauricio Santoro)對協議持樂觀態度。他說：「巴西是中國在全球南方最大的投資國。中國在這裡投入了大量資金。至少在過去十年是這樣。大部分投資都集中在能源領域，尤其是電力領域。現在，中國在巴西又掀起了一波投資熱潮。」

美中在巴西及南美洲爭奪影響力

毛里西奧·桑托羅認為，「大多數美國政府都將拉丁美洲視為一個問題，視為動盪、不良移民、組織犯罪、邊境走私等等問題的根源。但當中國將目光投向拉丁美洲時，它基本上看到的是機會。」

作為世界第二大經濟強國，中國也渴望日益增加對南美洲的影響力。這體現在中國在土地購買、綠色能源項目和橫貫巴西、秘魯的兩洋鐵路等大型基礎建設項目的大規模投資。

川普新政府將改變南美的力量平衡？

儘管美國繼續試圖在該地區施加影響力，但川普即將就任總統幾乎肯定會影響美國與南美以及中國的貿易。

利維奧·裡貝羅認為，未來幾年的政治局勢將動盪不安。他說：「隨著川普在2025年1月上任，力量平衡將會改變。對我來說，最大的問題是川普在知道並了解自己正在失去拉丁美洲的情況下，他是會試圖奪回它，還是放手。」

川普威脅要對所有進口到美國的商品徵收20％的關稅，對中國進口商品徵收60％的關稅。在贏得國會控制權並擁有一個由強硬派MAGA（讓美國再次偉大）政客組成的內閣後，這些措施將比他擔任總統的第一個任期更容易推出。這些措施無疑將影響南美經濟。

利維奧·裡貝羅警告，「美國利率上升和美元走強可能會使我們的貨幣貶值。所有這些貨幣都會貶值，並將給國內利率帶來壓力，」

毛里西奧·桑托羅認為，川普的總統任期對南美國家來說將是一個非常複雜的時期。但他接觸的中國人--外交官、商界領袖等--則認為，這可能對中國在該地區的發展有利。他說：「他們認為，新一屆的川普政府將為中國帶來機遇，將增強中國在南美國家的影響力，因為他們不相信川普能夠與這些國家的領導人建立良好的關係。」

同時，巴西作家塞爾吉奧·法里亞斯(Sergio Farias)認為，美國對中國出口產品徵收關稅可能對巴西有利。他說：「在美國和中國這兩個世界最大經濟體之間的這場爭端中，川普總統在競選期間提出要對中國商品徵收關稅，我認為巴西很有可能從中受益。因為這是一場爭端。」

盧拉總統開啟第三任期以來，致力於發展與中國的貿易夥伴關係。2023年3月，他率領由部長、參議員和100多位商界領袖組成的代表團訪問中國，以促進兩國之間的貿易和投資。儘管盧拉公開批評川普，但他一直小心翼翼地避免與中國走得太近，以免導致與即將上任的美國政府在外交上出現裂痕。

毛里西奧·桑托羅認為，盧拉在外交上行事明智。他說：「巴西決定不加入『一帶一路』倡議，原因之一是巴西政府認為巴西已經獲得了大量中國投資，因此加入『一帶一路』倡議不會改變太多，反而還會面臨美國貿易報復的風險。」

「一帶一路」計畫是中國提出的一項投資規模達兆美元的全球基礎建設發展策略，在150多個國家投資發展交通、能源和數位基礎設施。中國政府曾多次試圖吸引巴西加入這個倡議。在盧拉最近與習近平主席會晤中，他再次拒絕了中國要巴西加入這項倡議的邀請。

「這正是巴西該有的處理方式」，利維奧·裡貝羅說，「因為盧拉沒有簽署『一帶一路』倡議，所以美國不能說我們對立。不過，我們與中國的貿易往來越來越多。我們在使用基礎設施。我們在接受中國的資金，『一帶一路』帶來的一體化也在影響我們。」

中美在南美洲的影響力平衡看來可能會向中國傾斜，尤其是如果川普實施了他所威脅的激進貿易關稅。由此導致的地區經濟不穩定，可能促使拉丁美洲國家更加希望並認為有必要在經濟上與中國更加緊密。