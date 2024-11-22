周四泛歐Stoxx 600指數收市上漲2.05點或0.41%，為502.54點。另外圍繞在俄烏之間的衝突不斷升級，推升了油價，帶動能源股上漲。

烏克蘭說，俄羅斯在周四對烏東的聶伯城(Dnipro)發射了洲際彈道飛彈。國防股大漲1.5%。被視為避風港的資產一直在上漲，黃金、瑞朗和美元匯率在周四上升。

保險股上漲1.6%。蘇黎世保險公布未來三年樂觀目標，股價上漲3.1%。波蘭保險公司PZU公布第三季業績後，股價升6.8%。

City Index分析師Fiona Cincotta指出：「我們沒有看到地緣政治擔憂真的被反映在股市上，我們看到了一些緊張，但沒有看到市場上出現拋售的情緒」。

Stoxx 600指數今年以來的表現仍落後於美國標普，原因包括川普贏得美國總統大選，可能對區內帶來的影響、對中國支出的擔憂，以及歐元區的經濟困境。

歐洲央行(ECB)一名政策官員說，川普的加徵關稅政策，不會改變歐洲的通膨前景。但聯準會一名官員指出，現在開始評估選舉對貨幣政策的影響，還為時過早。

數據公布方面，歐元區11月消費者信心指數月減1.2，至-13.7。

艾司摩爾(ASML)和思愛普(SAP)扭轉了早盤的跌勢，分別收漲2.4%和1.9%。兩家公司皆為輝達(Nvidia)概念股。

Cincotta說：「該AI產業仍存在樂觀情緒，這並不是說，我們已經看到真正的災難性情況」。

法國半導體材料供應商Soitec公布半年業績，股價飆升7.5%。

德國票務和娛樂現場公司CTS Eventim公布最近九個月的業績，股價跌8.1%。

體育用品零售商JD Sports大跌15.5%，稍早該公司警告，年度獲利將在財測區間的下端。