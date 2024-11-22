研華嵌入式物聯網平台事業群副總經理蘇高源指出，工控產業對於資安防護的需求與重視度持續攀升，各區域對於工控系統的安全法規也越來越縝密，其中IEC 62443系列標準更是能源、醫療和交通等產業的關鍵資安框架。除了本次充電樁專用板AFE-E350及工業自動化系統ARK-3534成功取得資安認證專案，研華更領先全球提出「IEC 62443 解決方案」，並與Bureau Veritas合作積極帶領客戶獲得IEC 62443認證，協助客戶以更低成本及更短時間取得認證，在嚴謹法規環境中自信地推動業務，同時增強產品和服務的可信度，為工控系統打造堅實的資安防線。

研華IEC 62443解決方案著眼於邊緣運算設備與物聯網技術的資安需求，主要針對以x86 CPU為基礎的運算設備量身打造，涵蓋從產品設計到部署的全面過程，並憑藉研華自有的驗證測試能量，助力不同取證需求之系統整合商和設備製造商節省取證時間及財務成本、加速取證流程，進而提升設備安全性及合規性。

Bureau Veritas擁有豐富的資安合規經驗，為全球各行業的企業提供涵蓋IEC 62443、ISASecure、FDA、ISO/IEC等國際資安標準的專業測試與驗證服務。此次Bureau Veritas協助研華成功完成的兩項IEC 62443-4-2認證，除了強化資安防護，更有助於研華拓展全球市場。這一合作成果展現Bureau Veritas在資安合規領域的專業實力，並加強了雙方在技術創新上的深度合作。本次與研華的合作，展示Bureau Veritas深入的專業技術與全球服務網絡，為物聯網設備的安全提供強有力的支持。