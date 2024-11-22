金控今年獲利大爆發，包括中信金等多家更相繼在法說鬆口，表示明年股利有望調高，法人以全年獲利推算明年股息，統計目前現金殖利率超過5%的共有6家金控，其中以國泰金6%最高，凱基金超過5.8%居次，另外包括中信金、玉山金、華南金及富邦金等4家，也都有5%水準。

中信金獲利亮眼，日前法說會上表示，明年配息有能力超過2元，被網友嗨封為「2元金」，法人以配息2.1元，搭配昨（21）日最新收盤價推算，殖利率可達5.52%。

同時，大摩最新報告看好金融股後市，並認為中信金子公司台灣人壽獲利亮眼，中信銀受惠受惠基金銷售強勁，手續費收入勁揚，股利分配可期，除維持「優於大盤」評級，並上調目標價至39.4元。

民營金控雙雄之一的國泰金，今年全年EPS逼近8元，配息4元位居亞軍，殖利率則以6%居冠，而凱基金預估派息1元，殖利率5.81%居次。玉山金預估配發1.6元股利，其中現金1.4元，殖利率5.12%。（文章未完…全文見此）

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