台北地檢署偵辦京華城容積率案，因涉案的前鼎越開發董事長朱亞虎、前台北市長柯文哲市長辦公室主任李文宗2人羈押期限將於11月28日屆滿，檢方認為李文宗的供詞與柯文哲歧異，且柯的祕書許芷瑜（橘子）人在境外，有羈押必要，趕在今（22）日聲請延押期限向北院聲請延押李文宗，另朱亞虎因供認行賄部分事實，無羈押必要，向北院聲請具保停押。

北檢表示，李文宗9月29日經法院裁定羈押2 月，檢方分別於10月4日、17日、25日、11月6 日、8日、19日訊問李。

李文宗涉犯《貪汙治罪條例》違背職務收受賄賂、《刑法》公益侵占、背信等罪嫌，其與共犯柯文哲或證人就相關犯罪事實之供述歧異，且尚有共犯許芷瑜滯留境外，相關事證仍待追查，故有事實足認其有勾串共犯或證人之虞，若未予延長羈押，恐使案情隱晦不明之風險驟升，難以有效追訴。

另朱亞虎涉犯《貪汙治罪條例》對公務員違背職務行為交付賄賂罪，已於羈押期間陳述及答辯，無羈押之必要，可以具保替代羈，向法院聲請具保停止羈押。

★未經判決確定，應推定為無罪。