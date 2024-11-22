道奇球星大谷翔平全票獲選今年國聯最有價值球員獎項，進帳個人生涯第三座MVP大獎，發表當下MLB轉播單位與大谷連線，大谷由愛妻田中真美子與愛犬Decoy陪伴，沒想到大谷卻沒有聽到宣布的那瞬間，愛犬Decoy甚至臨陣脫逃，場面一度混亂，相當搞笑且親切的榮耀時刻，在網路上引發熱烈討論。

大谷榮膺今年國聯最有價值球員，繼2021及2023年之後，個人生涯第三座MVP大獎，史上第11人，同時大谷與名人堂球星羅賓森（Frank Robinson）成為唯二在美聯及國聯都拿過MVP的球員。

此次由道奇球星柯蕭（Clayton Kershaw）宣布獲獎的是大谷，沒想到大谷夫婦似乎還沒準備，當畫面切過去眾人鼓掌，大谷似乎還有些錯愕，甚至還說自己根本沒聽清楚，接著Decoy坐不住跑走，大谷夫妻不禁啊了一聲，場面混亂又有趣。

Decoy與洋基賈吉（Aaron Judge）的兩隻狗狗Gus及Penny也獲得大聯盟頒發年度最佳狗狗稱號，搶盡風頭。

今年是大谷豐收的一年，雖然因為手肘傷勢無法上場投球，但靠著打擊區上的發揮，幫助球隊拿下世界大賽冠軍，又榮膺年度MVP，大谷表示：「很榮幸能夠拿下MVP獎項，謝謝球迷們今年球季至今的支持，我們場上見。」

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