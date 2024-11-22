陸防範華南無強風暴雨海水倒灌現象。（大陸央視）

新華社22日報導，盡管沒有強風暴雨，海水卻漫過大街小巷。近期，東南沿海省份一些岸段低窪地區發生海水倒灌。大陸國家海洋環境預報中心有關專家對此現象提出防範之道。

成災了嗎？11月19日清晨，廣西北海市民權路經營小賣部的林永貴發現海水漫過街道。「住了40年，第一次見到海水漲到路邊。」

據有關部門數據，19日7時14分開始，北海市沿海各潮位站監測到較高天文潮位，最高潮位為1965年以來第二高，海水漫進沿岸部分街道。19日8時50分左右，海水下降至正常水位，路面已無積水。

據廣西海洋監測預報中心數據，19日廣西沿海各潮位站均超過當地警戒潮位20釐米以上，潿洲島、鐵山港、防城港、欽州港均為建站以來最高潮位。20日各地潮位開始下降。

「也沒下雨，大概1個小時就退了，靠近海邊，這種情況也算正常。」廣東深圳知名景點中英街商戶說。中英街管理局稱，18日22時左右，中英街主街部分區域海水倒灌，約100米長積水平均深度約15釐米，最深處25釐米至30釐米。

短暫海水倒灌並未造成實質性損害，也未對中英街正常開放造成影響。

「波及江蘇、上海、浙江、福建、廣東、廣西、海南等六省一市。」大陸國家海洋環境預報中心風暴潮預報室預報組組長傅賜福稱，從監測情況看，風暴潮不強，海水倒灌情況較輕，整體災害損失非常輕。

成因如何？「海水倒灌、潮汐漲落，都是地球尺度的現象，生成原因非常複雜。」傅賜福說，風暴潮是海水倒灌主因之一，強風吹過海面形成巨大波浪，推動海水向岸邊湧來形成。

如果風暴潮恰逢天文大潮，月球和太陽引力疊加，導致海水漲潮達到最高潮位，就會雙重作用，形成更高潮位甚至衝破海堤侵入內陸地區。

此次南方地區海水倒灌發生時，正處於天文大潮期的農曆十月十七至十九，天文潮又較高。與此同時，受強冷空氣和萬宜颱風帶來強風影響，使得較高天文潮多增加0.5米到1米。在沒有風雨情況下，借助海上風暴潮力量，海水很容易被推到沿岸街道社區。11月中下旬東南沿海出現海水倒灌，主要跟秋颱風多發有關，單純天文大潮一般不會引起海水倒灌。

「這次與北方海域10月發生的罕見海水倒灌不一樣，當時1米高水位維持近一天，與渤海地形等因素有特殊關係。冷空氣和秋颱風共同影響在華南沿海11月時有發生，此次天文大潮太高，屬於正常風暴潮疊加華南沿海全年最高天文大潮引起。」傅賜福說。

怎樣防範？10月中下旬至11月中下旬，北方、南方先後發生海水倒灌，對此應該怎樣防範？

「今年中國沿海發生災害性風暴潮過程總計14次，近十年間年均6.7次，就是說今年發生次數比近十年的平均水準高出1倍多。」傅賜福說，在全球性氣候異常、極端天氣事件頻發情況下，要進一步加強實測研究和預警預防。

大陸國家海洋環境預報中心專家表示，本輪11月15日針對東南沿海六省一市發布風暴潮消息，17日發布警報，20日早解除警報，預報準確。

中國沿海有超過200個驗潮站，主要功能是監測潮位變化。大陸國家海洋預報台會根據颱風、冷空氣等強天氣系統演變以及風暴潮實測數據，綜合研判、應急會商，至少提前一天發布預警資訊。中國也建有國家、海區、省市三級監測預警體系，提供差異化服務。做好預警預報同時，常態化宣傳也很重要。