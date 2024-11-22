68歲女星陳美鳳出道47年，在演藝圈影、視、歌及主持多棲，又有極佳的觀眾緣。此外，她因外型保養得宜，被封為「臺灣最美麗的歐巴桑」，《中時新聞網》重溫陳美鳳早年至今的絕美照，讓人不禁讚嘆：「從年輕辣到現在！」

陳美鳳出生在清寒家庭，懂事的她，高中開始半工半讀分擔家計，畢業後曾在銀行任職。19歲那年，陳美鳳參加毛衣皇后選美比賽脫穎而出，被當時中視總經理王世綱挖掘入行，起初星路平平，後來因舞台形象火辣、個性親切，被引薦到工地秀及餐廳秀場，知名度漸增，得到電影演出和主持綜藝節目等工作，又遇到貴人徐進良的邀請，拍攝各式的八點檔，悲情母親的角色深植人心，獲得大批觀眾的愛戴。

2001年9月22日陳美鳳在餐廳展示出席金鐘頒獎晚會的禮服。（圖／中時資料照）

陳美鳳曾分享在秀場輝煌時期遇到的經歷，當時都是妹妹帶著她趕場，但只有陳美鳳會開車，所以時常脫掉秀服就換上清涼的衣服、外套開始跑通告。有一次她無意間跟妹妹抱怨：「我要唱歌還要開車好累喔，如果妳會開車就好了」，沒想到妹妹放在心上，考了8次駕照終於如願，讓陳美鳳十分感動。

至於擋酒的妙招，陳美鳳說當時在秀場必須周旋在黑白兩道，常被黑道大哥請吃飯、喝酒，個性圓融的她都會說好，再邀舞群一起去。陳美鳳回憶，當年流行喝生啤酒加番茄汁、白蘭地、XO，當她被勸酒時就會故意指定喝高粱酒，想設計她的人就會知難而退。陳美鳳開玩笑道，假設遇到感覺還不錯的人、又是自己的菜，她就不會堅持喝高粱，「我可能會自己先醉倒！」

陳美鳳後來轉往戲劇圈深耕，作風大膽又有好身材的她，過往出席頒獎典禮或時尚活動，都不吝嗇地穿上超辣的禮服亮相，震撼全場。《中時新聞網》整理陳美鳳歷年穿華服現身活動的照片，包括她2002年前走金曲獎紅毯，竟上半身全透明、只遮兩點現身，辣度直接爆表；且22年過去，陳美鳳幾乎凍齡，甚至還有越來越美的趨勢，超級不科學。

2002年5月4日陳美鳳走金曲獎星光大道，上半身全透明，超級火辣。（圖／中時資料照）

2002年9月27日，陳美鳳穿鏤空裝走秀。（圖／中時資料照）

2002年9月27日，陳美鳳穿鏤空裝走秀。（圖／中時資料照）

2004年5月8日，陳美鳳現身金曲獎頒獎典禮星光大道，大露豐滿上圍和腹肌。（圖／中時資料照）

2007年7月31日，陳美鳳參加品牌秋冬服裝發表會，開深V超惹火。（圖／中時資料照）

2012年10月26日，陳美鳳盛裝走金鐘獎星光大道，胸口、側身都有透膚設計，若隱若現。（圖／中時資料照）

2016年12月11日，陳美鳳錄民視除夕特別節目，以女王之姿性感登場，辣露美腿。（圖／中時資料照）

2016年12月11日，陳美鳳錄民視除夕特別節目，穿上鏤空白紗禮服，非常引人遐想。（圖／中時資料照）

2023年12月18日，陳美鳳出席假髮品牌代言活動，頂著粉紅色假髮走秀，不只時尚又顯年輕。（資料照）

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