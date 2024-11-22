勞動部長何佩珊請辭獲准，行政院長卓榮泰指定由勞動部陳明仁常務次長（見圖）暫時代理執行業務。（報系資料照）

勞動部勞動力發展署北分署員工疑遭長官霸凌而輕生，連日來風波不斷。勞動部長何佩珊20日表態請辭負責，行政院長卓榮泰當天除親上火線道歉，但強調先究責，暫未核准何佩珊的請辭。不過，今（22日）最新消息傳出卓已准辭，並指定由勞動部陳明仁常務次長暫時代理執行業務。

行政院發言人李慧芝今天表示，何佩珊昨下午當面向院長卓榮泰提出辭呈、卓也已准辭，並指定由勞動部陳明仁常務次長暫時代理執行業務，接下來會儘速尋覓適合人選。

另外，李慧芝也提到，卓榮泰再次對勞動部發生的憾事表達痛心與遺憾，日前已指示各部會在一周內就目前接獲的申訴案件完成調查，並將調查結果提報行政院掌握進度狀況。此外，院長也請各部會就既有的「員工職場霸凌處理標準作業流程」重新檢視並提出精進方案，強化外部調查參與機制、保障當事人權益。

李慧芝強調，公務同仁是政府團隊前進的重要齒輪，我們有責任保護同仁遠離職場霸凌，為保護公務機關職場內受到霸凌的當事人，行政院將比照過往機制，在行政院人事行政總處成立具名申訴受理的機制，並由行政院龔明鑫秘書長督導，讓申訴屢次遭拒、或認為需受到特別保護的職工，能夠有暢通且多元的申訴管道，不再漏接受到職場霸凌的工作同仁。

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