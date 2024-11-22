中國大陸常駐聯合國代表團網站美東時間21日消息，中國常駐聯合國副代表耿爽在安理會敘利亞政治人道問題公開會上發言，強烈譴責以色列，必須立即停止空襲敘利亞。

耿爽指出，過去一個月，以色列持續空襲敘利亞導致大量人員傷亡。以方行動嚴重侵犯敘國主權和領土完整，中方對此表示強烈譴責，此類行動必須立即停止。迦薩衝突延宕、以黎局勢升級，整個地區已陷入動盪不安。在此背景下，國際社會必須共同努力，切實防止衝突進一步擴大蔓延，引發更嚴重災難。中方呼籲有關各方切實尊重敘利亞主權、安全和領土完整，立即停止對敘利亞的非法軍事行動。外國軍隊必須盡快結束在敘利亞的非法軍事存在。

耿爽表示，近期以黎緊張局勢升級以來，已有超過50萬難民湧入敘利亞，導致敘利亞本已十分嚴峻的人道局勢雪上加霜。中方讚賞聯合國機構積極採取行動，努力向有需要者提供緊急人道援助。歡迎敘政府決定延長有關過境點的授權，讚賞敘政府為妥善安置難民所作的努力。呼籲各方積極回應聯合國難民署等人道機構緊急呼籲，加大對敘人道投入，及時兌現捐助承諾，確保在敘境內的人道項目順利實施，幫助改善敘人道局勢。中方重申，有關國家應立即解除對敘利亞的單邊制裁，立即停止非法掠奪敘利亞資源，為敘經濟恢復發展創造有利條件。

耿爽強調，中方堅定支持敘利亞問題政治解決的大方向，堅定支持按照「敘人主導、敘人所有」的原則全面推進敘利亞政治進程。歡迎聯合國祕書長敘利亞問題特使裴凱儒（Geir Pedersen）根據這一原則所作的努力，期待現有各項對話機制相互協作，在與敘政府溝通協商的基礎上，為政治解決提供助力。中方堅定支持敘政府的反恐努力，呼籲國際社會根據國際法和安理會決議，杜絕雙重標準，以零容忍態度共同支持敘政府打擊境內恐怖勢力。