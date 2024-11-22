一般人對南寮的印象是漁港、風箏節，卻沒想過風景區裡有間充滿活力的學校，南華國中校長張蔚雯有感過去求學時，因成績不好被忽視，不願任何一個孩子感受到「被放棄」，打造「鮭魚計畫」讓畢業生返鄉一對一課輔，讓不同處境的孩子相信，只要敢夢，自己也能改變。

南寮地區是近年新竹市政府致力發展成觀光重點，魚鱗天梯、波光市集，每逢假日總是吸引人潮，國際風箏節更是年度盛會。南寮雖離市區遠，南華國中的師生、家長們與社區攜手用全新校訂課程，打造出最令人羨慕的風景區學校。

張蔚雯著手開辦「鮭魚計畫」，讓優秀的南華畢業生，寒暑假回到家鄉幫學弟妹一對一課輔，孩子在回饋單上寫著滿滿感謝。（王惠慧攝）

在南華國中讀書不再是理解世界的唯一方式，透過多元的學習結合企業、大學、基金會、新竹區漁會跨系統合作，推出「竹塹騎緣」、「風動光電人」「永續實踐家」、「微型創業家」等獨具特色的校訂課程，將課程從港口、舊港島，延伸到社區、城市，今年更因此獲得「2024教育影響力」學校創新獎的肯定！

校長張蔚雯回憶，小時候考試常常考最後1名，深知學習的無力與無助，希望引進更多的資源，用多元豐富的課程設計，幫助每一個孩子成功！有時候遇到有煩惱的孩子，張蔚雯會邀請他到校長室，弄弄早餐說說心中的煩惱。

有的孩子父母工作忙碌，小小年紀就要幫忙照顧弟妹，也有孩子認為父母成就不高，自己也只能選擇同樣的路。張蔚雯說，這些都不是孩子的錯，如果人生互換，誰能保證能過得比較好？但「即便人生有風有雨，那也是人生的一段過程。」

她想讓孩子真心相信，只要人生戰線拉長，自己也有機會可以改變，她也從不跟孩子說不能放棄，但不要用短暫的學習經驗，決定往後那麼長的人生。她會告訴孩子再努力一下，說不定就有轉機！

「有盼望的學習、有夢想的學校」是南華的辦學理念，張蔚雯著手開辦「鮭魚計畫」，讓優秀的南華畢業生，寒暑假回到家鄉幫學弟妹一對一課輔，提供正向經驗和榜樣，最重要的是，讓孩子看見「我的人生有機會變得不一樣」。

當初在規畫時，她想到必須降低師生比教學才會有效，且讓回來教課的學長姐也能夠補貼學費維持生活，計畫才能走得長久。一開始沒有人、沒有資金，幸好幼幼慈善基金會及善心人士慷慨相助，計畫才得以推動執行，同時也讓社區形成新的經濟生態系。

改變的齒輪持續轉動，市府近2年持續補助更新南華校園軟硬體設備，孩子有感學校嶄新的氣象，不僅破壞的公物減少，同時孩子們也變得更開朗有自信。

第1屆鮭魚計畫的孩子今年剛畢業，有學生考上心目中的學校，回來跟校長報喜，也有孩子在回饋單上寫到，要努力變得更好，上大學才能回來當課輔老師。師生一起凝聚向上的力量，用行動帶出影響力！