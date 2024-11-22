富蘭克林收益投資團隊投資長兼穩定月收益基金經理人愛德華‧波克指出，今年上半年前18個月，美股市場表現主要由七大科技巨頭（Magnificent 7）支撐，其市值一度占大盤50%。然而，下半年市場廣度顯著改善，等權重指數表現也逐步追上，投資機會更加多元。隨著經濟前景更加明朗，企業獲利成長預估2025年有望加速至15%。不過，股市估值並不便宜，挑選優質標的的重要性將進一步凸顯。

隨著市場對降息預期的降溫，美國10年期公債殖利率自9月中約3.6%上升至4.5%，雖短期壓抑債市表現，但波克認為，這樣的高殖利率環境對收益型投資者而言反而是利多。相較於疫情前十年的平均2.3%殖利率，現今4.5%的水平不僅收益豐厚且無信用風險。此外，利率波動下機構房貸抵押債吸引力提升，企業債方面則因良好基本面，利差雖收窄但仍具投資價值，透過專業選債團隊仍可掌握收益機會。

富蘭克林證券投顧認為，未來股市表現將由類股輪動驅動，基於四大支柱：穩健的經濟成長、企業獲利預期上修、友善的財政政策及企業資本支出增加。然而，債市方面需留意美國高赤字背景下長債殖利率處於高位風險，宜適度減少長債配置。同時，即便利率環境可能僅溫和調降，仍對固定收益資產有利，精選標的可望有效平衡風險與收益。