天王周杰倫（周董）下月將登上台北大巨蛋開唱，曾因演唱會門票網上掀起一波買票之亂，甚至還有逗趣網友發起到下水道聽周杰倫演唱會的活動。而周董開唱在即，近日有網友在澳洲偶遇周杰倫參加小孩學校運動會，他一身低調潛入人群中，沒人認出也沒人求合影。

近日有人在「小紅書」分享周杰倫在澳洲墨爾本現身一所學校的草地上，他穿棕色帽T、鴨舌帽，打扮低調，但黑底白花寬褲十分引來矚目，網友也笑說：「巨星也要參加孩子學校活動」，可見他站在用線搭成的圍欄旁，眺望遠方，看似正盯著孩子參加比賽，而現場的家長都緊盯前方，完全沒發現大明星就在身旁。

周杰倫參加孩子學校運動會沒人認出。（圖／翻攝自微博）

見此，網友回應：「今天是athletic day....沒想到他也去」、「不是一直在昆州上學嗎.....搬到墨爾本了嗎」、「女兒在墨爾本讀書，房子也買在這邊了，常常會逛街的時候遇到他們，不過還好，真人就很普通啦，聽歌就好了哈哈哈」、「天吶有錢真好，有機會跟周董一起開家長會」、「他孩子開生日趴請全班同學嗎」、「關鍵是周董要獻唱嗎」。

周杰倫、昆凌育有3個小孩。（圖／翻攝自hannah_quinlivan IG）

周杰倫與昆凌結婚9年，育有大女兒Hathway、兒子Romeo與小女兒Jacinda三個小孩，去年傳出周杰倫和老婆在澳洲待一個月幫大女兒尋覓學校，最後讓Hathway就讀當地的貴族學校，一年學費上看百萬台幣，且與昆凌的爸爸住處車程只要45分鐘，可以就近互相照顧。