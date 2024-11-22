中華隊複賽第2戰碰上美國隊，22日打線做出變動，潘傑楷移防一壘、張政禹首次先發三壘，朱育賢移出先發打序，預賽最終戰代打開轟的吉力吉撈．鞏冠先發打第4棒，盼能讓世界12強棒球賽複賽勝場開張。
中華隊複賽首戰以0比2不敵委內瑞拉，關鍵在於打擊串連度發揮不理想、欠缺適時一擊，加上先發投手黃子鵬1顆失投球成為重傷害。
今天中華隊推出左投陳柏清先發，總教練曾豪駒表示，主要考量他前一戰對日本隊先發內容還不錯，今天想利用他過去球威壓制住美國隊，爭取勝利。
打線部分，曾豪駒表示會做微調，吉力吉撈、張政禹會先發，「吉力進入複賽狀態維持不錯，希望藉由他上場製造破壞力。」
中華隊先發打線：
第一棒陳晨威（左外野）
第二棒林立（右外野）
第三棒陳傑憲（中外野）
第四棒吉力吉撈．鞏冠（指定打擊）
第五棒潘傑楷（一壘）
第六棒江坤宇（游擊）
第七棒岳東華（二壘）
第八棒林家正（捕手）
第九棒張政禹（三壘）
先發投手陳柏清
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