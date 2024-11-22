女星小S（徐熙娣）靠著犀利、幽默的談話風格以及無厘頭作風，穩坐綜藝天后寶座。而她私下其實相當親民，小S昨（21日）就在錄影空檔請吃下午茶，不過網友全把焦點放在她顏值回春、明顯瘦身，狀態好到不科學。

小S在錄影《小姐不熙娣》空檔請吃蛋糕和咖啡，並發文：「天氣轉涼了，來點暖心的下午茶，心情變好了，想到後面還有三集要錄，就不會想罵髒話囉」，直呼她是貼心的一線女主持人，還幽默說：「不得金鐘獎，天理何在」，照片中，小S手拿咖啡、蛋糕對著鏡頭露出燦笑，明顯瘦出V臉、尖下巴，往下看還有纖細水蛇腰，小S近照美翻天。

小S不只瘦出V臉、尖下巴，一扭身更是讓水蛇腰全都露。（圖／小S Instagram）

小S近日才透露戒酒一個多月，如今曬出近照就又瘦又美，有人就好奇她怎麼瘦的，對此，小S也大方分享：「去健檢，看完報告自動就會瘦了」，也有網友說：「跟酒精鬧翻簡直大回春，最近幾集也沒有大舌頭了」、「熙娣最近回春好美，能不能保持久一點？」還釣出小S回應：「大舌頭也挺好笑的」，並表示她會為了維持美貌拼了。

小S以絕佳狀態示人，網友都給予好評：「真的真的大回春！身材太好了」、「最近瘦的有夠明顯」、「怎麼可以那麼瘦那麼美 請分享」、「變好漂亮」、「為什麼變成少女」。

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