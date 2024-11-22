又經過國際賽的短暫休兵，英超本周進行第12輪賽事，此前在各項賽事4連敗的「四連霸」王者曼城，能否在本輪止血？主場迎戰近年的剋星托特納姆熱刺，會是艱難的一仗。本周排名較前的球隊也有一場大戰，目前位列第4的兵工廠，在結束連續4個客場作戰後，終於回到酋長球場，迎來本季異軍突起暫居第5的諾丁漢森林。

本輪國際賽最大的話題，就是英超豪門本季因為競爭激烈，為避免再度增加傷患，對陣中球員施加壓力，導致多達7名主力宣布因傷退出國家隊，曼城有福登(Philip Foden)和格拉利許(Jack Grealish)、兵工廠有懷斯(Declan Rice)和薩卡(Bukayo Saka)、利物浦有阿諾德(Trent Alexander-Arnold)、切爾西有科爾威爾(Levi Colwill)和帕爾默(Cole Palmer)。

曼城在這波傷病潮中是受影響最嚴重的球隊，目前仍有多達10人在傷病名單中，本周確定無法上陣的包括羅德里(Rodri)和巴布(Oscar Bobb)，其他傷兵包括迪亞斯(Ruben Dias)、史東斯(John Stones)、阿坎傑(Manuel Akanji)、阿克(Nathan Ake)、努涅斯(Matheus Nunes)和杜庫(Jeremy Doku)等，則有機會趕得及在本輪待命。熱刺的情況稍佳，但也有主力中衛范德文(Micky van de Ven)和巴西前鋒里察利森(Richarlison)因傷缺陣。

兩隊近5季在英超交手10場，熱刺取得5勝2和3敗的對戰成績，是少數近年在英超對戰曼城佔得上風的球隊。不過熱刺近期的狀況也不算好，在歐洲聯賽作客2：3不敵加拉塔薩雷，回到英超竟在主場1：2輸給升班馬伊普斯維奇，苦吞2連敗，目前在英超戰績5勝1和5敗僅排名第10。本場比賽對雙方來說都非常重要，曼城主帥瓜迪奧拉(Pep Guardiola)執教生涯首次嚐到4連敗，勢必要在這場比賽迎來反彈。推薦玩法：讓分1:0（和局）

兵工廠Martin Odegaard（美聯社資料照）

兵工廠各項賽事3連不勝，聯賽則是2和2敗，排名也從最高的第2掉至第4名。雖然積分19分與切爾西、森林、布萊頓並列，但僅僅領先熱刺和布倫特福德3分，如果戰績持續不振，掉出前4甚至前10都可能只是一兩輪比賽的事情而已。諾丁漢森林在國際賽前一周遭到挫敗，主場1：3不敵紐卡索聯，中止聯賽3連勝4連不敗的佳績。森林自22-23賽季重返英超，該季僅排名16，上賽季更是退步1名，位處剛好保級的17名。本季成績則大躍進，而且面對強隊毫不畏懼，本季曾在客場擊敗利物浦、踢平切爾西。

槍手的傷兵問題最近稍有好轉，隊長奧德加特(Martin Ødegaard)已傷癒復出，懷斯、薩卡、卡拉菲奧里(Riccardo Calafiori)和富安健洋(Takehiro Tomiyasu)都可望歸隊，主力陣容中只剩特羅薩德(Leandro Trossard)和懷特(Ben White)仍在養傷中。

兵工廠結束連續4個客場作戰，加上國際賽休養生息，大部份主力回歸，可望重響勝鼓。推薦玩法：讓分1:0（兵工廠）