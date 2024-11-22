vivo X200推出海洋之心（左起）、極光綠、白月光、辰夜黑共4色。（古明弘攝）

手機品牌vivo昨天宣布在台推出搭載聯發科技天璣9400處理器的最新旗艦機X200，祭出新戶購機免抽就送限量的五月天演唱會門票，vivo總經理陳怡婷今天上午加碼，宣布於預購加碼方案，只要於11月29日當天取機，就有機會抽聯發科股票100股。

vivo X200旗艦系列，搭載聯發科技天璣9400處理器，其中X200 Pro搭載蔡司2億像素APO超級長焦鏡頭，錄影有30倍數位焦段、拍照則達100倍數位變焦，品牌定位為新一代演唱會神機，於是推出預購送五月天演唱會門票以及統一超商禮券、典藏相機造型行動電源等好禮。消息一出，湧入大筆預購訂單。

新機預購傳出捷報，陳怡婷今天上午立刻加碼，凡預購vivo X200，並於11月29日當天取機，就有機會抽聯發科股票100股。以記者截稿前聯發科股價來算，100股的價值超過12萬7500元。

昨天正式在台推出的vivo X200推出極光綠、海洋之心、白月光、辰夜黑共4色，建議售價2萬9990元；vivo X200 Pro則推出鈦灰、辰夜黑兩色，建議售價3萬7990元。新用戶參加體驗店預購X200系列方案，免抽即可獲得限量五月天「回到那一天」25周年演唱會新年特別版門票（一般場）、統一超商禮券、典藏相機造型行動電源等好禮。