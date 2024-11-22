天然辛香料不只是料理上提味的重要配角，還能為身體帶來許多正面影響。對此，營養師劉怡里推薦，青蔥、薑及大蒜可稱之為「抗癌三寶」；其中像是大蒜含有蒜素與類黃酮，可抑制致癌物亞硝胺形成。除了生吃外，研究更發現，把大蒜泡在橄欖油裡，可增強植化素的功能。

劉怡里在《健康點點名》節目中分享，料理時可善用抗癌三寶。首先是青蔥，含微量元素硒，能降低胃液內亞硝酸鹽含量，對於預防胃癌有正面幫助；此外，還可以提升免疫力。但要注意，青蔥生吃恐有細菌汙染的風險，建議食用前先稍微燙熟再入口較安心。

其次是薑，劉怡里提到，含有薑酚、薑辣素、薑醇等抗癌活性成分；其中薑辣素進入體內能抗發炎、抗氧化，若運動後身體有些痠痛，不妨可多吃些薑料理，還有助於抑制腫瘤生成。而薑有分嫩薑和老薑，研究發現，後者的抗癌效果更好。

最後是大蒜，劉怡里說，堪稱抗癌之王，含蒜素、類黃酮，可防止腫瘤增生，抑制致癌物亞硝胺，還能增強免疫力，具預防罹患胃癌、大腸癌的作用。她指出，生吃大蒜是最好的吃法，能獲得最多的營養素，切好後可先暴露於空氣中，能產生交換作用，從而使蒜素含量提高；此外，研究發現，大蒜保存於橄欖油中，可增強植化素功能，進而提升抗氧化、抗癌作用。

劉怡里提醒，上述抗癌三寶最好不要爆香處理，經高溫、高油會抵消抗癌的效果，且過程中所產生的油煙，會有多環芳香烴化合物，進一步對肺部健康造成危害，不可不慎。