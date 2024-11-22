美國準總統川普提名76歲的麥馬洪（Linda McMahon）出任教育部長，而她曾是世界摔角娛樂（WWE）創始人兼前執行長，外國網友也挖出她昔日被現任田納西州諾克斯郡長雅各布斯（Glenn Jacobs）狠摔在地的影片。

綜合外電報導，雅各布斯曾是WWE知名摔角手，其擂台名為「凱恩」（Kane），從網路上流傳的影片中可見，麥馬洪與摔角手凱恩對峙，凱恩對她使出經典的招式「墓碑壓頂摔」（Tombstone Piledriver ），將她舉起並倒掛，接著將麥馬洪摔到地板上，只見麥馬洪一動也不動的躺在地上，畫面相當驚人，其實這是用來娛樂觀眾的套招表演，並非真的將麥馬洪摔在地上。

Only in U.S. politics — here’s Knox County Mayor Glenn Jacobs, aka Kane, delivering a Tombstone Piledriver to Donald Trump’s pick for U.S. Secretary of Education, Linda McMahon on WWE.



America is back! 🇺🇸 pic.twitter.com/OdmfM9jxYG — News is Dead (@newsisdead) November 20, 2024

麥馬洪19日獲川普提名為教育部長後不久，雅各布斯在X平台上發文，祝賀這位曾經的「對手」獲得提名，他寫道：「恭喜麥馬洪成為我們的新教育部長！很榮幸能成為你為朋友，迫不及待想看到你與川普未來四年的成就！」

事實上，麥馬洪曾獲任康乃狄克州教育委員會（Connecticut State Board of Education）成員，但在2010年因參選參議員失敗約1年後辭職。她畢業於東卡羅來納大學（East Carolina University），擁有法語學士學位，並持有法語教學資格。雖然她的教育經驗有限，但她是美國優先政策研究所（America First Policy Institute）的董事會主席，該智庫聚集了其他川普核心圈內人士，因此她的參議院認可提名很可能會順利通過。