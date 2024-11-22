勞動部勞發署北分署長謝宜容涉職場霸凌，事件持續延燒。資深媒體人范立達分享遇過的多起霸凌事件，其中提到有位公部門的主任祕書，搭車時會故意坐在駕駛座後方，把鞋子脫掉、抬起雙腳跨在駕駛座椅背兩側，還用腳碰司機的左、右耳，指揮左轉或右轉。有次司機忍無可忍，突然把車子停在平交道，轉頭喊「我今天跟你同歸於盡！」主祕才發現自己做得太過分，趕緊向司機道歉。

范立達在臉書發文表示，踏入職場超過36年，無論在公部門或私人公司，都看過不少霸凌事件，也有親身經歷過。他說採訪中曾遇過某部會的主任祕書，由於人長得帥，又離婚恢單，因此有黃金單身漢稱號。

范立達說，該主祕剛升任第一天，因為抵達部門的大門口，沒人幫他開門，要司機再繞一圈，最後共繞了3圈還是沒人來開門，只好要求司機下車幫他開門，他才大搖大擺走出座車。

范立達表示，該主祕還有更誇張的行徑，他會故意坐在司機正後方，把鞋子脫了，兩腳分別架在司機椅背的兩側，腳掌貼近司機左、右耳，上車也不跟司機說要去哪，只說往前開，當他要左轉時，就用左腳碰司機的左耳，要右轉就用右腳碰司機右耳。

范立達說，司機被主祕搞到快抓狂，有次開車載他行經某座平交道，車子才剛跨到軌道上，司機突然踩煞車，並按下中控鎖把車門全鎖死，轉頭大喊「我今天跟你同歸於盡！」主祕才發現做得太過頭，趕緊向司機道歉，最後司機才開離平交道。

范立達感嘆，「那些作威作福的主管們，在趾高氣揚之餘，想想人家悶不吭聲，或許是礙於你身上的那件戲服，不是真心誠意的服從你。等到你把戲服脫了，又有誰理你呢？同樣是為五斗米折腰。把別人當人，有這麼難嗎？」

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