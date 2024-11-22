受到美國政府的制裁，大陸科技巨頭華為決心自主研製國產晶片，展現雄心壯志。外媒報導，華為AI晶片「昇騰（Ascend ）910C」預計於明（2025）年首季量產，但其良率僅有20%，恐成為晶片自主化的絆腳石。

路透引述消息人士透露，華為已向多家科技公司提供了昇騰910C晶片的樣品，並開始接受訂購。華為昇騰910C 被視為與輝達（Nvidia）生產的H100晶片抗衡的產品。

消息人士表示，昇騰910C由中芯國際採用N+2（7奈米）工藝生產，但由於缺乏先進的曝光設備，晶片良率只有20%，遠低於商業化量產所需的70%最低良率門檻。

即使是華為目前最先進的昇騰910B晶片，同樣由中芯國際製造，良率也僅有 50%，迫使華為下修生產目標，並延後該晶片的出貨時程。

報導指出，大陸社交平台抖音母公司字節跳動今年曾向華為訂購超過10萬顆昇騰 910B晶片，但截至7月僅收到不到3萬顆，無法滿足該公司需求，其他向華為訂購晶片的大陸企業也反映有類似的問題。