數據顯示，第三季聯發科的主要合作夥伴包括小米、三星和OPPO，分別對聯發科處理器出貨量貢獻了23%、21%和16%。

聯發科10月推出下一代處理器天璣9400，延續了天璣9300的技術優勢，採用台積電(2330)第二代3奈米製程，並保持全大核心CPU設計。天璣9400配備了一個主頻高達3.62GHz的Cortex-X925超大核心、三個Cortex-X4大核心，以及四個Cortex-A720效能核心，不僅提升了性能，還改善了電池續航能力。在GPU方面，天璣9400採用12核心的Arm Immortalis-G925，相較於上一代，性能提升41%，功耗降低44%，光線追蹤性能也提升40%。

目前包含vivo X200、OPPO Find X8，均採用聯發科新一代處理器天璣9400。vivo X200於21日在台灣發表，OPPO Find X8也將在今日登台。

聯發科預計2024年旗艦級手機處理器的營收將增長超過70%，超越原先預測的50%。天璣9400的銷售前景相當樂觀，已經獲得OPPO、vivo、小米等中國主要手機品牌的大量訂單，拉貨需求高於預期。此外，競爭對手目前面臨專利授權爭議，給予聯發科更多的市場機會。市場消息指出，供應可能出現短缺，聯發科已積極擴大產能，以滿足客戶需求。

聯發科預期第四季天璣9400所帶來的強勁營收成長，有望抵銷部分消費性電子需求疲弱的影響。第四季營收以美元對台幣匯率1比31.7計算，預計將介於新台幣1,265億元到1,345億元之間，相較於上一季，變動幅度為下降4%至成長2%，較去年同期則為下降2%至成長4%。營業毛利率預估為47%±1.5%，費用率預估為32%±2%。

基於第四季的展望，聯發科預期2024年美元計價的營收成長率將優於原先預測的中雙位數百分比(14%至16%)目標，全年毛利率則將維持在46%至48%的目標區間。