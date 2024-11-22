Blackwell GPU在台積電超高速生產(super hot-run)與京元電測試服務加持下，第四季出貨上看30萬顆，產量可能更高。美系提到，京元電在今年第四季保持20-25萬顆，並在今年12月大幅增加。

放眼明年，美系認為，預估京元電AI GPU測試收入將在2025年翻倍，其明年第二季的月產能約為60萬顆晶片(或4萬顆的CoWoS晶圓產能)。京元電將在2025年的AI GPU最終測試(final test)中保持近100%的市場份額。