Blackwell GPU在台積電超高速生產(super hot-run)與京元電測試服務加持下，第四季出貨上看30萬顆，產量可能更高。美系提到，京元電在今年第四季保持20-25萬顆，並在今年12月大幅增加。
放眼明年，美系認為，預估京元電AI GPU測試收入將在2025年翻倍，其明年第二季的月產能約為60萬顆晶片(或4萬顆的CoWoS晶圓產能)。京元電將在2025年的AI GPU最終測試(final test)中保持近100%的市場份額。
輝達(NVIDIA)執行長黃仁勳首次點名致謝日月光投控(3711)、京元電子(2449)封測夥伴，並強調與供應鏈持續合作，周五京元電、日月光股價站回月線。京元電遭外資連兩天賣超，操作持續偏空，不過美系重申正面，維持京元電今年第四季的Blackwell產出在200-250k，展望明年，預期AI GPU測試的營收翻倍，預估明年第二季月產能約600k Chip，京元電明年在AI GPU final test的市占率為100%。美系重申增加持股(Overweight)的投資評等，目標價給予160元。
Blackwell GPU在台積電超高速生產(super hot-run)與京元電測試服務加持下，第四季出貨上看30萬顆，產量可能更高。美系提到，京元電在今年第四季保持20-25萬顆，並在今年12月大幅增加。
放眼明年，美系認為，預估京元電AI GPU測試收入將在2025年翻倍，其明年第二季的月產能約為60萬顆晶片(或4萬顆的CoWoS晶圓產能)。京元電將在2025年的AI GPU最終測試(final test)中保持近100%的市場份額。
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