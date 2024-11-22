日勝生子公司寶鼎再生水加速建設桃園再生水BTO計畫，第一階段已順利通水，每日供應1.8萬CMD再生水，預計2025年將擴增至4萬CMD。此外，子公司日鼎水務的地下水回收系統已接管14.8萬戶，計劃於2026年完成三期擴廠，每日污水處理量達15萬CMD。

日勝生指出，透過導入AI智慧水務管理和管網生命週期預警系統，搭配厭氧消化系統與廢熱污泥乾燥技術，日勝生有效提升水源穩定性，預期降低第三期系統碳排放量6%。整體水資源循環系統建設總投資金額超過新台幣145億元，致力於桃園地區打造完整的水資源回收循環系統。

在樂齡住宅方面，旗下銀光計畫中的三芝日初不老莊園，1期520戶和2期132戶出售型樂齡住宅，除保留整棟營運中心外皆已銷售完畢，分別預計於2025年第一季和第四季取得使用執照。根據內政部統計，台灣65歲以上獨居者已達57.2萬宅，兩兩照顧(兩名65歲以上)18.4萬宅，顯示樂齡住宅市場需求日增。

日勝生子公司泰誠新建故宮行政大樓與圖書館，得標金額新台幣4.9億元，預計於2024年第四季完工，並將取得綠建築與智慧建築認證。泰誠也主導建設「淡金安居」社會住宅計畫，得標金額新台幣33.39億元，將興建地上14層、地下3層，預計提供620戶社會住宅，其中5%設計為無障礙房型。建設期程為5.5年，目標取得綠建築、智慧建築及耐震設計標章，預計為新北市增添高標準社會住宅資源。

日勝生子公司萬達通跨足資產管理與交通運輸業，2024年第三季獲利新台幣1.95億元。其TBS智慧票證APP會員數超過38萬人，累計售出158萬張電子票證，減少碳排放量3,103公斤。