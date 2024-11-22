以聯發科今日股價最高1270元計算，100股的價值達到12萬7千元，這對於預購者來說無疑是一項額外的高額回饋，讓X200系列的購買不僅僅是取得一台新機，更有機會獲得聯發科的投資價值。vivo表示，後續認定將依11月29日當日聯發科股票的收盤價計算。

vivo與聯發科近年來合作關係密切，vivo與聯發科的合作，vivo台灣總經理陳怡婷就說，vivo和聯發科合作緊密，除了技術人員的交流外，也攜手了解消費者需求，針對使用者反饋進行改進，特別在手機影像和效能上突破，相信未來雙方的合作會更加深入。

為回饋消費者，vivo台灣也推出多項活動，包括針對舊機換新機的優惠方案，以及預購者的抽獎活動。此外，vivo還提供限量配件禮包，凡於11月29日當日取機的預購者有機會獲得內含vivo WATCH 3、50W無線充電座及90W閃充組等配件的禮包，限量500份，總價值超過150萬元，旨在為消費者提供更完整的使用體驗。