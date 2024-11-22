勞動部霸凌事件持續延燒，國民黨立委李彥秀認為，這次事件調查小組多數人都與當事人有直接利害關係，報告更為當事人開脫，將責任歸咎於受害者，痛批民進黨偽善，呼籲行政院長卓榮泰負起責任，將調查小組位階提升到行政院層級，並且擴大社會公正人士，才能真正政府宣示「反霸凌」的決心。

李彥秀痛批，勞動部職場霸凌事件餘波蕩漾，凸顯民進黨懦弱、失能、卸責三大問題。

李彥秀指出，霸凌事件凸顯國會聽證調查制度的必要性，勞動部調查小組除了2位外部人員聊備一格外，其餘全部成員都與當事人有直接間接利害關係，調查報告的結果不僅用「目的良善」為當事人開脫，更將不幸事件的責任完全歸咎已經過世的受害者。台灣人民看到民進黨的偽善，台灣人民更看到民進黨全力阻擋立院聽證調查權背後的懦弱與邪惡。

李彥秀續指，行政院長卓榮泰號稱「行動創新AI內閣」，但危機處理能力卻是活在「侏羅紀恐龍時代」，上周三民進黨中常會上，立委洪申翰就當面向賴清德總統示警「霸凌事件」的嚴重性，在野黨及輿論也不斷批評勞動部的處理態度，結果府院繼續放任勞動部「提油救火」，讓事件一發不可收拾，末稍神經失能，恐龍般的反應系統，讓「韌性內閣」成為「任性內閣」。

李彥秀更批評，勞動部的平庸、顢頇與邪惡只是民進黨政府冰山的一角，勞動部的霸凌事件，在任何民主國家，都是動搖國本的「政治醜聞」。李彥秀表示，勞動部的職場霸凌問題已經成為me too政治風暴，卓榮泰應該負起責任，將調查小組位階提升到行政院層級，並且擴大社會公正人士，才能真正政府宣示「反霸凌」的決心。