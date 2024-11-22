據日本共同社報導，日本防衛相中谷元21日在寮國首都永珍與中國國防部長董軍會談，對中國軍方在日本周邊的活動表示強烈關切，並對中國軍機侵犯日本領空提出嚴正抗議，強烈要求防止再次發生。雙方一致同意，為構建日本首相石破茂和中國國家主席習近平確認的「戰略互惠關係」，將推進防衛部門間的對話。這是繼今年6月後再次舉行日中防長會談，也是中谷就任後的首次。

報導稱，中谷在會談伊始，就中國軍事活動趨於活躍強調「嚴重關切」，同時表示「防衛部門間保持坦率的討論和溝通極其重要」。

董軍對日本在台灣和釣魚島的行動表示關切，同時回應稱，兩國防衛部門進行面對面討論對中日關係和地區和平有著重要意義。

報導稱，關於中國的軍事活動，8月軍機首次侵犯日本領空。日本政府本月19日發佈消息稱，中方稱是因技術問題，無意進入任何國家領空，承認了相關事實，並表示將努力防止再次發生。

雙方商定妥善運用去年5月開始運用的日中防務部門間直通熱線。為恢復2019年後中斷至今的自衛隊和中國軍隊間交流，雙方確認將推進防衛部門間的對話和交流。

共同社的另一則報導稱，日本、美國、澳洲、菲律賓、韓國防長21日在寮國永珍舉行會談。五國防長會談尚屬首次，考慮到中國和北韓的軍事活動，確認將加強合作關係。日本防衛相中谷元出席會談。會談後發表了共同文件，強調為維護地區的安全與穩定，緊密的多邊合作十分重要。

會談上，考慮到中國對菲律賓船舶的妨礙活動等，與會者紛紛指出「發生了損害穩定的行為」，確認了基於國際法進行應對的重要性。

同日，美國國防部則在其政府網站表示，11月21日，澳洲國防工業部長帕特·康羅伊、日本防衛大臣中谷元、菲律賓國防部長吉爾伯托·特奧多羅、韓國國防部長金英鉉和美國國防部長奧斯汀在寮國永珍首次會晤。國防領導人強調，他們共同致力於推進一個自由、開放、安全和繁榮的印度太平洋地區，尊重國際法和主權。

部長和秘書強調密切多邊合作對維護地區安全與穩定的重要性，並強調東協的核心地位和團結以及東協主導的區域架構的重要性。領導人強調了加強防務合作所取得的進展，並重申了共同努力向前邁進的承諾。