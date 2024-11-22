新北市三重區一處新建案工地上午發生重大工安意外。兩座正在高樓施工的塔式起重機，上午9時許發生掉落意外事件，位在高樓的兩座吊塔竟然從高空掉下，造成地面上3名正在施工的工人受傷，還有1名工人從高空掉落，摔在13樓防墜網上被消防員救下。其中地面一名年約50歲工人無生命跡象，一人頭部受傷，警消獲報後趕往現場，立刻將2人送醫，受困工人仍在救援中，目前警消及勞工局正調查意外原因。

三重工安意外！建築工地2座塔式吊車掉落 1工人命危2輕傷。(尹維源翻攝)

建築工地2座塔式吊車掉落 1工人命危2輕傷。(民眾提供)

建築工地2座塔式吊車掉落 1工人命危2輕傷。(民眾提供)