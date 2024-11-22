一名35歲男網友表示，因為在市場賣豬肉，找不到漂亮一點的女生交往，某位40多歲的單親女阿姨顧客還曾介紹漂亮女兒來認識，但最終仍沒下文，他因此決定對該名阿姨主動出擊，最後兩人很快就在一起了，讓他開心喊「現在我每天晚上都有熱呼呼的飯吃，不用再挨便當了」。

一名男網友昨（21）日在臉書「毒姑九賤婆媳討論區」表示，現在35歲在市場賣豬肉，漂亮一點的女生聽到他的工作後都沒有交往意願，而一位44歲單親媽媽長時間來買豬肉，聊天後覺得自己算是老實人，收入水準不錯，還有一棟沒貸款的房子，因此介紹她26歲的漂亮女兒給自己認識。

不過原PO透露，請吃2次飯後就開始遭對方疏遠，他也心知肚明不會有人想嫁給油膩大叔，他因此轉念對那位單親媽媽主動出擊，結果對方很快就同意交往，「現在我每天晚上都有熱呼呼的飯吃，不用再挨便當了」。

不少網友看完後喊「恭喜，其實9歲真的沒有差很多啦」、「沒辦法成為妳老公，那就讓妳開口叫爸爸」、「傳統市場賣豬肉的收入其實真的不錯，就是半夜屠宰，作息時間跟一般人較不同」、「身邊也有女生大9歲的夫妻，最近才生小寶寶，是男生，一家很幸福，恭喜」。

也有人無言說「大你沒幾歲，一直阿姨阿姨叫」、「嘴巴甜一點，就沒有搞不定的女人」、「才差9歲就喊阿姨，這樣你店沒倒我真的不信」、「我家附近的市場，有大哥從8歲到88歲都叫美女，請你學一下」，原PO則回應稱「我就是嘴笨又自卑，現在已經改口了，叫寶貝」。