憲法法庭判決死刑有條件合憲，不過卻造成許多死囚的案子有非常上訴翻盤機會，且更有因為服刑期滿假釋，可以回歸社會風險。國民黨立委吳宗憲重申5點必須解決的爛攤子，12月3日也是遭性侵女老師10年前被殺害的日子，本案被告本來5度判死刑，卻因為大法官實質廢死，而全部翻盤，同日在凱道有「只有愛如故追思白玫瑰」活動，呼籲大家站出來為台灣安全奮鬥。

吳宗憲直言，政府解決不了問題，就解決提出問題的人，然後發動側翼團體、政客不斷曲解法律、攻擊。關於死刑犯恐回歸社會，他再次重申5點，政府必須即刻解決大法官的爛攤子。

吳宗憲指出，第一，這些死刑犯已收容十幾二十年，如何證明串供、滅證、逃亡之虞，根本無法羈押，押不了只好放人；第二，縱使羈押，期限只有15個月，光送精神鑑定就非常耗時間，審不完只好放人。

吳宗憲續指，第三，假釋適用的是犯罪「當時」的規定，等於大部分死刑犯15年即可申請假釋，關那麼久了，通常表現良好，一旦申請假釋，沒什麼理由駁回，只好放人；第四，收容天數可否折抵刑期？人權團體肯定會幫死刑犯主張，一旦改判無期徒刑，就可以申請假釋了，只能放人。

吳宗憲表示，第五，非常上訴一旦成功，收容人身分轉為被告，在等待普通法院裁定羈押前的空窗期，根本沒有法令依據限制他們的人身自由。

吳宗憲說，這就是沒有實務經驗的廢死大法官，不僅沒解決問題，還製造更多問題。當廢死大法官想方設法幫殘暴的殺人犯死裡逃生、當司法天平已大大傾斜地保護加害者時，被害者家屬能在法庭為亡魂討公道嗎？

吳宗憲指出，他上周提到的師鐸獎女老師遭性侵、遭榔頭攻擊頭部而喪生，本來5度判死刑，卻因為大法官實質廢死，而全部翻盤，家屬10年來期盼的公平正義，竟遭廢死派大法官所踐踏。

吳宗憲喊話，12月3日就是女教師10年前被殺害的日子，今年12月3日下午1點到4點，在凱道，將有一場被害家屬及民間團體發起的「只有愛如故追思白玫瑰」活動，「被害遺屬淚未乾，拒絕廢死大法官」，邀請大家一同為被害者發聲，為台灣安全而奮鬥。

吳宗憲認為，並不是只有看到希望我們才能堅持，而是堅持下去我們就能看到希望，呼籲大家一起站出來，為了社會安全不彰向政府抗議。