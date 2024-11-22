台灣虎航先前的競價拍賣過程也創佳績，競拍得標加權平均價62.38元，超額認購率達28.3倍，是競拍新制實施起至今，倍數最高的一檔，最高得標價73元，得標總金額超過4.46億元。

台灣虎航今年前10月營收為139.39億元，年增35.7％，前三季每股盈餘5.52元，也創下歷史新高。本周率先同業發放2024年年中績效獎金予員工，讓員工不僅能分享公司的盈利，亦能實際參與公司的成長，不少員工直接將獎金直接拿去認股，激勵員工與公司一齊發展，有助於提升公司的整體表現。