大陸央視網22日報導，大陸國家開發銀行前黨委委員、副行長李吉平涉嫌受賄一案，由大陸國家監察委員會調查終結，經大陸最高人民檢察院指定河南省信陽市人民檢察院偵辦，信陽市人民檢察院已向信陽市中級人民法院提起公訴。

檢察機關起訴指控，被告李吉平利用擔任大陸國家開發銀行政策研究室主任，國家開發銀行四川省分行黨委書記、行長，國家開發銀行黨委組織部副部長、人事局副局長，國家開發銀行黨委委員、副行長等職務上的便利，為他人謀取利益，非法收受他人財物，數額特別巨大，依法應當以受賄罪追究其刑事責任。

此前，中共中央紀委國家監委網站今年8月1日消息，經中共中央批准，中央紀委國家監委對李吉平嚴重違紀違法問題於3月13日立案審查調查。經查，李吉平違反中共中央八項規定精神，違規接受宴請；違反組織原則，大肆干預、插手金融機構職工錄用、職務晉升工作；大肆收受禮金，違規擁有非上市公司股份，大搞錢色交易；利用職務便利為他人在貸款融資、企業經營等方面謀利，並非法收受巨額財物。

李吉平嚴重違反黨紀開除黨籍；按規定取消所享待遇；收繳違紀違法所得；所涉財物一併移送法辦。

據中央紀委國家監委此前消息，2024年3月13日，中央紀委國家監委網站通報：國家開發銀行原黨委委員、副行長李吉平涉嫌嚴重違紀違法，正接受中央紀委國家監委紀律審查和監察調查。