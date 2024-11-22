出獄又是一條好漢？大陸四川一名男子殺人，遭判20年有期徒刑，近日刑滿出獄，沒想到他當天竟在家門口走紅毯、放鞭炮，還擺出18桌酒席慶祝，且一路擺到受害家屬門前，囂張態度令被害家屬相當憤怒。

綜合陸媒報導，四川省綿陽市一名殺人犯遭判20年有期徒刑，15日刑滿出獄，男子出獄當天竟在家門口鋪紅毯、放鞭炮，還大擺18桌酒席，邀請180名親友到場慶祝。不僅如此，男子一路將宴席擺到受害家屬門口，受害者兒子難過指控「這種行為是公然挑釁，是對我們的二次傷害，會讓大家形成錯誤觀念，認為殺了人20年後出獄『又是一條好漢』」。

受害者兒子透露，自己15歲時父親被鄰居買兇殺害，且手段殘忍，甚至準備潑汽油燒毀屍體，所幸家人及時發現，父親才留下全屍。案發後，鄰居被判有期徒刑，前段時間刑滿20年出獄，未料對方卻在家門口歡笑慶祝。

宴席被員警和相關部門制止，當地政府也回應，已對出獄兇手及家人進行法制教育，派出所也已成立專班進行調解。