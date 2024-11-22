雲林縣環保局人員前往稽查。（雲林縣環保局提供）

該處是個髒亂點。（雲林縣環保局提供）

雲林縣沿海的口湖鄉因地處偏遠空曠，近年來經常遭濫倒事業廢棄物，鄉公所裝設22支路口監視錄影器，日前抓到第一輛亂倒廢棄物的搬運車。

口湖分駐所21日獲報有人載運「廢棄物」濫倒於口湖鄉崙東村防汛道路，員警趕往處理，鄉長李龍飛也前往關切，現地約有10公噸新舊不一的垃圾，最上層是家具、彈簧床墊。

口湖鄉長久以來遭濫倒廢土，鄉公所向縣府申請裝設22處路口監視器目前已啟用，本案順利以車追人，查獲是吳姓鄉民所為，吳供稱是自家產出的垃圾。

雲林縣環保局指出，經查該處是個髒亂點，長久遭民眾亂丟垃圾，吳姓民眾載一車約2公噸垃圾疊加上去，違反廢棄物清理法第27條隨意棄置垃圾規定，將依法告發裁罰1200元至6000元，限行為人113年11月24日前清理。

鄉長李龍飛表示，為發揮最大監督能量，公所另外採購移動式太陽能攝影機，不受限於要有電線才能供電，太陽能蓄電攝影機可無遠弗屆，呼籲不肖業者不要輕舉妄動。