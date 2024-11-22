勞動力發展署北分署有公務員於辦公室輕生，引發外界對職場霸凌不滿，環境部部長彭啟明22日受訪時表示，6月令各主管於下班或休假發送訊息予同事時應加註是否應立即處理，若需要則應專案加班給予合理補償，因應近日霸凌風波，已發送內部信予同仁，若有職場霸凌事件可直接檢舉，他將親自處理。

彭啟明表示，民營企業受勞基法管制，但公務機關未有相關限制，很多機關主管會於下班、休假時交辦相關工作，因此要求交辦工作時應註明是否為應立即處理的急事，若是或未加註則應用專案給付加班費，其餘非急事則可待上班時間再處理，以減少相關爭議。

彭啟明也說，因應近日霸凌風波，他也發送內部信，並提供信箱讓同仁檢舉職場霸凌等行為，若有則會交辦給相關單位處置。

彭啟明內部信。（讀者提供/林良齊台北傳真）

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