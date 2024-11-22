國民黨籍宜蘭縣議員莊淑如因父賄選買票，高等法院上月判她當選無效確定，由同選區的民進黨黃惠慈遞補議員，今天（22日）宜蘭縣議會舉辦遞補宣誓儀式，也讓民進黨的議員席次增至11席。

莊淑如與黃惠慈選區在應選7席的宜蘭市，2022年議員選舉時，莊淑如獲得3525票，黃惠慈以3462票成為落選頭，但因莊父買票賄選，檢方提當選無效之訴，地院判莊淑如當選無效，高院維持原判，黃惠慈因此遞補議員。

宜蘭縣議會計有34席，因國民黨議員李茂豐病逝，現為33席，隨黃惠慈遞補議員後，民進黨席次增為11席，國民黨13席，無黨籍9席。黃惠慈現年30歲，也是宜蘭縣議會中最年輕的縣議員。

黃惠慈表示，雖然當時以63票落敗，但支持她的人不希望她放棄，這2年來仍在立委陳俊宇的服務團隊歷練自己，也不間斷地在服務縣民，感謝司法導正2年前因為賄選產生的結果，未來希望可以好好地監督縣政、服務縣民。

她說，宜蘭縣現在有陽明交通大學附設醫院擴建工程，未來還有鐵路高架等重大建設，都對宜蘭有重大的影響，她有中央的歷練，希望能督促重大建設能如期如質完工，也能符合人民的期待。

黃惠慈的選區在宜蘭市，宜蘭市是議員選舉的一級戰區，競爭相當激烈，莊淑如雖然失去議員身分，但轉而擔任議長張勝德助理，仍會在基層勤走。