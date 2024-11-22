●在反壟斷陰霾籠罩下，Alphabet周四股價重挫跌4.74%，連跌第2日，並創下4周收盤新低。美國檢方周三向地方法院法官Amit Mehta表示，Alphabet旗下谷歌公司（Google）必須出售Chrome瀏覽器以恢復線上搜尋市場的競爭，同時谷歌也應額外採取一系列反壟斷的補救措施，包括與競爭對手共享數據和搜尋結果、終止谷歌每年向蘋果等公司支付數十億美元的排他協議等。根據該協議，谷歌可作為大量平板電腦與智慧手機的預設搜尋引擎。

●號稱全球持有最多比特幣的公司MicroStrategy因遭到Citron Research放空，周四股價重挫逾16%，儘管加密貨幣市場利多頻傳，比特幣一度漲破9.9萬美元再創新高，向10萬美元這個重大里程碑叩關。繼美國準總統川普有意在白宮設立加密貨幣相關職位的消息傳出後，美國證券交易委員會（SEC）主席、有「幣圈頭號敵人」稱號的詹斯勒（Gary Gensler）宣布他將於明年1月20日川普就職時請辭走人。投資人看好川普2.0將推出有利於加密貨幣產業發展的監管政策。

●受輝達反彈提振，其AI伺服器合作夥伴美超微周四股價大漲15.12%，儘管收到那斯達克交易所警告該公司「未遵守上市規則」的通知函。科技網站《Wccftech》報導，那斯達克交易所已經發文否絕了美超微意圖延後提交逾期財報的計畫。輝達在法說會上將美超微與戴爾、鴻海、美光、Vertiv等公司並列為「可靠的合作夥伴」，亦令美超微士氣大振。受到假帳醜聞影響，市場一度傳出美超微可能遭輝達抽單的消息。

●亞馬遜收跌2.22%，盤中一度跌3.5%。路透引述消息人士報導，亞馬遜明年可能面臨歐盟啟動反壟斷調查，以釐清該美國電商巨頭是否違反歐盟的《數位市場法》（DMA），在其線上商店給予自有品牌商品不公平的優勢。

●Snowflake上修全年產品營收預測，周四股價飆漲近33%。

●Gap上季獲利大增並上修全年營收預測，周四盤後股價飆漲15.70%。該美國大型服飾零售商盤後公布第三財季（截至11月2日）營收年增2%，至38億美元，大致符合市場預期。淨利年增25.7%，至2.74億美元，經調整後每股盈餘0.72美元，優於市場預期的0.58美元。Gap將全年營收預測上修至成長1.5%～2%，優於市場預期的成長0.4%。分析師認為，這是Gap今年以來第三度調升營收目標，意味著該集團看好年底的零售業旺季表現。