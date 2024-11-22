福懋油(1225)今(22)日全面改選董事9席含獨立董事3席，出席率達到97.73%，由於兩邊持股相當，競爭十分激烈。最終結果原公司派許家含獨董拿下4席，吳家在持股已經達50.4%下，成功拿下含獨董共5席董事席次。福懋油經營權變天，後續將會推選董事長。