當選名單揭曉，6席董事分別為興泰(1235)實業股份有限公司、陸醒華、許逸群、吳清德、安和投資控股股份有限公司、晉懋投資股份有限公司，3席獨董為許綺礽、連仁隆、施博元。
《食品股》經營權變天 福懋油吳家拿下5席董事
福懋油(1225)今(22)日全面改選董事9席含獨立董事3席，出席率達到97.73%，由於兩邊持股相當，競爭十分激烈。最終結果原公司派許家含獨董拿下4席，吳家在持股已經達50.4%下，成功拿下含獨董共5席董事席次。福懋油經營權變天，後續將會推選董事長。
福懋油(1225)今(22)日全面改選董事9席含獨立董事3席，出席率達到97.73%，由於兩邊持股相當，競爭十分激烈。最終結果原公司派許家含獨董拿下4席，吳家在持股已經達50.4%下，成功拿下含獨董共5席董事席次。福懋油經營權變天，後續將會推選董事長。
當選名單揭曉，6席董事分別為興泰(1235)實業股份有限公司、陸醒華、許逸群、吳清德、安和投資控股股份有限公司、晉懋投資股份有限公司，3席獨董為許綺礽、連仁隆、施博元。
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